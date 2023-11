"Wetten, dass ..?": Kritik zur letzten Ausgabe mit Thomas Gottschalk

Es wird ein ganz besonderer Abend im ZDF: Thomas Gottschalk wird zum allerletzten Mal der Gastgeber von "Wetten, dass ..?" sein. Wie es danach mit dem TV-Format ist ungewiss. Doch für das große Finale ist einiges vorbereitet. Zahlreiche Stars wie Helene Fischer und Cher werden bei der Abschiedsshow dabei sein.

Wetten, dass ..? Show • 25.11.2023 • 20:15 Uhr

Diesmal scheint sein Entschluss endgültig zu sein: Thomas Gottschalk nimmt zum nunmehr dritten Mal Abschied von "Wetten, dass ..?". In Offenburg empfängt der 73-Jährige zur letzten von ihm moderierten Ausgabe der einstmals größten TV-Show Europas. Schon 1992 hatte er die ZDF-Sendung an Wolfgang Lippert übergeben, 2011 machte er nach dem tragischen Showunfall von Samuel Koch freiwillig Platz für Markus Lanz, dessen wenig ruhmreiche Amtszeit 2014 damit endete, dass die Sendereihe bis zum Comeback 2021 eingestellt wurde.

Helene Fischer und Shirin David im ungleichen Duett Für die 154. Ausgabe unter Moderation des "herbstblonden" Franken lässt sich das ZDF nun offenbar nicht lumpen: Mit Helene Fischer und Shirin David sollen gleich zwei Mega-Stars im gemeinsamen Duett auf der Showbühne stehen. So kündigte es Gottschalk Mitte Oktober in seinem Podcast "Die Supernasen" an, den er zusammen mit Mike Krüger produziert. Auch die US-amerikanische Sängerin Cher soll demnach auftreten. Bei ihrem ersten "Wetten, dass ..?"-Auftritt im Oktober 1987 hatte die heute 77-Jährige mit ihrem Outfit, bestehend aus Strapsen und schwarzer Unterwäsche, für Aufsehen gesorgt.

Mit Matthias Schweighöfer und Take That Rund eine Woche vor der Live-Sendung ab das ZDF auch die restlichen Star-Gäste bekannt: Demnach präsentieren Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald von Take That einen Song aus ihrem neuen Album "This Life" und stellen sich danach auf der Couch Thomas Gottschalks Fragen. Mit Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers nehmen einige der bekanntesten deutschen Gesichter der Schauspielbranche Platz. Ebenfalls mit dabei sind Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović. Influencerin Lena Mantler ist als Backstage-Moderatorin mit von der Partie. Comedienne Hazel Brugger begleitet die Außenwette aus der Schweiz.

Ein Wiedersehen mit Gottschalks zeitweiliger Co-Moderatorin Michelle Hunziker wird es allem Anschein nach nicht geben: "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo's langgeht", trat Gottschalk im August gegenüber "Bild" eine etwas barsche Unterstellungen entgegen, er benötige inzwischen Hilfe, um durch einen langen Show-Abend zu führen. Die 46-jährige Hunziker feierte im Oktober 2009 ihr "Wetten, dass ..?"-Debüt. Auch in den vergangenen Shows im November 2021 und 2022 stand sie an Gottschalks Seite.

Neue, skurrile Wetten Unstrittig ist, dass sich das ZDF-Publikum auch dieses Mal auf eine Reihe skurriler Wettideen mal mit, mal ohne den Einsatz großer Maschinen freuen darf: Von 1.024 Wetten, die seit der Show-Gründung im Jahr 1981 gesendet wurden, fanden 69 unter Einsatz eines oder mehrerer Autos statt. Der Pkw führt damit die vom ZDF zusammengestellte Hitliste der beliebtesten Wett-Utensilien an. Erst auf Platz zwei folgen Bagger und ähnliche Gefährte mit 40 Wetten.

Im großen Finale schwingen Michelle Chevalier und Antonia Fleig nun unter anderem auf einen Gabelstapler, Horst Freckmann stellt seine Expertise in Bezug auf Krähenrufe unter Beweis. Erst 14 Jahre alt ist der Österreicher Felix Mayr, dessen Wette das ZDF in einer Mitteilung als Mix aus "Kraft, Präzision und einem Skateboard" beschreibt. Auch eine zahlenbegeisterte Hündin ist in der Familiensendung dabei.

Drei Stunden sind für die letzte "Wetten, dass ..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk im ZDF-Programm reserviert. Dass diese nicht ausreichen werden, ist so gut wie sicher: Stolze 4.381 Minuten wurde die Sendung bis einschließlich 19. November 2022 überzogen. Das entspricht 73 Stunden respektive mehr als drei Tagen.

Die Kult-Show im Laufe der Zeit Der allgemeinen Begeisterung für das Format tat dies allerdings keinen Abbruch: Rund 14 Millionen Menschen schalteten beim ersten Show-Comeback im November 2021 ein. Dies entsprach einem großartigen Marktanteil von 45,7 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es immerhin noch 10,09 Millionen (39,5 Prozent). Natürlich sind diese Werte weit vom Rekord entfernt: Am 9. Februar 1985 lockte Gottschalks Vorgänger, der "Wetten, dass ..?"-Erfinder Frank Elstner, sage und schreibe 23,42 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Es war eine andere Ära.

"Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei", erklärte Thomas Gottschalk seinen Ausstieg bei Instagram. Ob die Verantwortlichen des ZDF das genauso sehen? Wie es mit der Sendung künftig weitergeht, wolle der Sender erst nach der Ausstrahlung entscheiden, heißt es. In der ZDFmediathek sind ab Montag, 20. November, die drei Filme "Mythos 'Wetten, dass..?'", "Mister 'Wetten, dass..?' – Thomas Gottschalk" und "'Wetten, dass..?' – Top, die Promis kommen" verfügbar.

