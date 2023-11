"Der große Terra X-Jahresrückblick": Harald Lesch blickt auf 2023 zurück

Ein weiteres krisengebeuteltes Jahr neigt sich dem Ende zu. Neben den Kriegen in der Ukraine und in Gaza ist es vor allem der Klimawandel, der etlichen Menschen dieser Tage die Sorgenfalten auf die Stirn treibt: Was können wir tun, um uns künftig besser vor Katastrophen wie dem Erdbeben in der Türkei im Frühjahr zu schützen? Fragen wie diese stehen im Zentrum der ZDF-Sendung "Der große Terra X-Jahresrückblick".