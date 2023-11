"Männer aufheizen?" Desirée Nick begründet Barbara Schöneberger ihr "Playboy"-Shooting

Barbara Schöneberger hat Désirée Nick zu einem Plausch in ihren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" eingeladen. Wie gewohnt, kamen dabei etliche private Themen zur Sprache. Désirée Nick ist Rekordhalterin als ältestes deutsches "Playboy"-Cover-Model. Die Entertainerin berichtete über die Reaktionen und ihre Beweggründe für die Nacktaufnahmen.

Entertainerin Désirée Nick, oft gerühmt als Deutschlands spitzeste Zunge, zierte im Oktober das Cover des "Playboy"-Magazins – und das im Alter von 66 Jahren. In einer neuen Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" sprach sie nun mit Moderatorin Barbara Schöneberger darüber, warum sie diesen Schritten wagte. Immerhin ist sie das älteste, deutsche "Playboy"-Cover-Model aller Zeiten.

Nick fordert im Gespräch, sich bewusst zu machen, dass es eine neue Zeit sei, in der Klischees wie das der "Oma fürs Grobe" überholt seien. Mit solchen Zuschreibungen habe sie sich im Rahmen ihres neuen Buches "Alte weiße Frau" intensiv auseinandergesetzt. Die Autorin ist überzeugt: "Wir haben die Chance für völlig neue Lebensmodelle".

Auf Schönebergers Frage, inwiefern sie Resonanz auf ihre Bilder erhalten habe, antwortet Nick gewohnt selbstbewusst: "Ich habe einen neuen Markt eröffnet, weil auch viele Frauen den 'Playboy' gekauft haben". Darüber hinaus gebe es natürlich nach wie vor "ganz raffinierte Männer", die mit zehn Magazinen unterm Arm zu ihren Lesungen kommen – in der Hoffnung auf eine "immense Wertsteigerung" nach ihrem Ableben. Das, so vermutet Nick schmunzelnd, stecke hinter all den Autogrammwünschen, die auf sie zukämen.