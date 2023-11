Neuer "Karate Kid"-Film 2024 mit Jackie Chan und Ralph Macchio

Der Film soll am 13. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Rob Lieber ("Peter Rabbit") wird das Drehbuch schreiben. Als Regisseur wird Jonathan Entwistle ("I Am Not Okay With This") fungieren. Wer sonst noch im Film zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass sich das Studio momentan in einer "globalen Casting-Suche" für den neuen Karate Kid befindet.