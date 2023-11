"Unwanted": Wenn die Flüchtlingskrise greifbar wird

Model-Chefin in den Bergen

"Die Bergretter": So lief das Drama mit Heidi Klum ab

Ein Supermodel in den Bergen: Heidi Klum wünschte sich eine Rolle in der beliebten Serie "Die Bergretter". In der neuen Folge "Bruderliebe" war die Model-Chefin nun in einer Gastrolle zu sehen. Dabei geriet Heidi Klum in Lebensgefahr.

MEHR