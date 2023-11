Chris Pine über persönliche Helden und starke Frauen

Ob in "Star Trek", "Don't Worry Darling" oder "Wonder Woman": Schauspiel-Schönling Chris Pine gehört zu den beliebtesten und talentiertesten Stars in Hollywood. Der 43-Jährige überzeugt unter anderem an der Seite von Stars wie Hugh Grant und "Fast and Furious"-Darstellerin Michelle Rodriguez im Film-Hit "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (ab sofort auf Sky und WOW). Darin verkörpert er die Rolle des charmanten Diebes Edgin, der versucht, mithilfe einer Gruppe aus Barbaren, einem Zauberer und einem Druiden einen riskanten Raubzug zu verüben. Besonders auffällig: Im Film haben nicht etwa die Männer, sondern die Frauen das Sagen.