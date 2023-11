"Geschmacksexplosion": David haut "Perfekte Dinner"-Gäste vom Hocker

Am dritten Tag in Dortmund zündelte David in der Küche. Beim Menü überraschte er die "Das perfekte Dinner"-Gäste nicht nur mit seinem weißen Bohnenpüree.

"Ich bin schon ein bisschen angespannt heute", macht sich David selbst am meisten Druck. Aber sonst ist der Sozialpädagoge, der mit seiner Frau und zwei Töchtern im Zentrum von Dortmund wohnt, ein entspannter Typ. Am Vormittag holt er vorsichtshalber ein paar Flaschen Wein mehr, schließlich zeigte sich die Truppe bisher als recht trinkfreudig. Wie David auf sein Drei-Gänge-Menü gekommen ist? "Ich habe tatsächlich keinen roten Faden in meinem Menü, ich habe mich einfach nach Geschmack entschieden."

Vorspeise kommt "zu gesund daher" Es gibt Couscous mit Aubergine, Tomate und Avocado. Danach folgt Boeuf mit Kartoffeln, Karotten und Bohnen sowie das Dessert, bestehend aus Tonkabohne, Sahne und Apfel. "David ist für mich so ein Zusammenhalter", weiß Michel (31), dass sich der Gastgeber heute Abend sehr um das Wohl seiner Gäste kümmern wird. Die Speisekarte hat er sich jedoch anders vorgestellt: "Ich würde mir die Vorspeise so jetzt nicht bestellen, weil sie kommt dann doch zu gesund daher."

Zu seinen Couscous-Türmchen mit mediterranem Gemüse und Avocado improvisiert David ein Feigen-Balsamico-Sößchen. "Und die hast du echt spontan gemacht? Die ist aber spontan gut geworden", ist Marie (33) vom Experiment total geflasht. "Boah, das war jetzt so Gaumen-Sex!" Sogar Michel freundet sich mit dem gesunden Essen an: "Das ist richtig hervorragend!" Tim (55) kann ebenfalls nichts aussetzen: "Farblich, geschmacklich sensationell!"

Es folgt: Boeuf bourguignon mit Pommes boulangère und Bohnenpüree. "Ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich bearbeite nicht so gerne rohes Fleisch", pariert David eher widerwillig sein Rind. "Ich werde bestimmt verschmäht für das, was ich hier anstelle, von diversen Zuschauer:innen vor dem Fernseher." Er grinst: "Lebt 'Das perfekte Dinner' nicht auch ein bisschen davon, dass man zu Hause sitzt und über die Leute, die kochen, ein bisschen ablästert?"

Flammen in der Pfanne Schmecken tut's trotzdem. "Es ist butterzart", lobt Tim das Fleisch. Für eine Überraschung sorgt das weiße Bohnenpüree. "Sensationell. Brauche ich das Rezept", meint Torsten (57). Allerdings schmeckt er beim Rind eine Feinheit heraus: "Vielleicht hat er es nicht richtig geschnitten, vielleicht war der Fettanteil in diesem Stück einfach zu gering, denn es war trocken."

Zum Abschluss gibt's eine Crema Catalana mit Tonkabohne und Calvados-Äpfeln. "David, denk daran: Ich hätte gerne Flammen", ruft Marie noch in die Küche, und schon brennen die Calvados-Äpfel in der Pfanne. "Ok, es brennt! Geil! Das war nicht so richtig geplant", schreckt David zurück. Wenigstens läuft der Rest nach Plan.

"Ich danke euch sehr dafür, dass ihr so wohlwollende und liebe Gäste seid", bedankt sich der Gastgeber am Ende des Abends. "Ich habe Freunde gefunden", steigen Torsten ein paar Tränchen in die Augen. "Und das sage ich nach dieser kurzen Zeit. Das rührt mich."

Von Michel bekommt David für den perfekten Abend eine glatte 10. Mit insgesamt 34 Punkten verpasst David trotzdem knapp die Führung.