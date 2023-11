"Sturm der Liebe": Liebes-Chaos um neues Traumpaar zum Staffelstart

Die beliebte ARD-Serie "Sturm der Liebe" geht nun mit der 20. Staffel an den Start. Neue turbulente Geschichten warten. In den neuen Folgen gibt es eine spannende Dreiecks-Konstellation um das Herz einer Pferdeliebhaberin.

Ein wichtiger Termin im Kalender der "Sturm der Liebe"-Fans: Die ARD-Telenovela startet am Donnerstag, 23. November, 15.10 Uhr (Folge 4152), mit der 20. Staffel im Ersten. Wie üblich werden sich die kommenden Folgen demnach um ein neues Traumpaar drehen, das Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) und Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ablösen wird. Diesmal steht jedoch eine spannende Dreiecks-Konstellation im Zentrum der Ereignisse.

Für den neuen Tierarzt Vincent (Martin Walde) ist diese Beziehung allerdings ein Dorn im Auge. Er verliebte sich schließlich beim ersten Treffen in Ana und merkt, dass Philipp Ana nur für seine eigenen Zwecke missbraucht. Grund dafür ist Philipps kranke Großtante Wilma, die der Pferdeliebhaberin einiges an Geld hinterlassen möchte. Doch auch auf die anderen Charaktere warten neue Probleme. So müssen Nicole und Michael (Erich Altenkopf) einen Weg finden, um ihren Alltag als frisch verliebtes Paar zu meistern. Und Christoph (Dieter Bach) bekommt es mit beruflichen Hürden zu tun: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sabotiert die Geschäfte rund um den Fürstenhof.