Sebastian Fitzek über Kreativität: "Unser Gehirn füllt Langeweile mit Geschichten"

Fitzeks erste Thriller-Idee

Die Handlung seines ersten Prologs fiel Fitzek laut eigener Aussage aus einem einfachen Grund ein: Langeweile. "Früher habe ich mich oft gelangweilt. Ich saß an der Bushaltestelle und habe mich gelangweilt, ich habe im Badezimmer gesessen und mich gelangweilt", erklärt der Bestsellerautor. Irgendwann habe er die Langeweile nicht mehr ausgehalten und sich Geschichten überlegt. "Unser Gehirn füllt Langeweile mit Geschichten – automatisch. Denn wir können nicht nichts denken. Also saß ich da und dachte: Was wäre, wenn? So ist die Idee zum Prolog meines ersten Buches entstanden".