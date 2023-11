"sportstudio live: Fußball-Länderspiel: Österreich – Deutschland": Alle Infos zur ZDF-Übertragung des Testspiels

Ein überzeugender 3:1-Sieg gegen die USA, ein Unentschieden in Mexiko: Trotz Problemen in der Hintermannschaft machte die Deutsche Nationalmannschaft bei der USA-Reise einen deutlich frischeren Eindruck als in den zuletzt bleiernen Flick-Spielen. Das hat ausgereicht, um die Fußballfans im Land wieder hoffnungsvoller auf die Heim-EM 2024 blicken zu lassen. Doch nach dem Dämpfer gegen die Türkei am Samstag steht mit Österreich – trainiert von Ralf Rangnick – am Dienstag die bislang größte Bewährungsprobe unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Das ZDF zeigt das Freundschaftsspiel aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion live.