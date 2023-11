"Temptation Island VIP": Jana-Maria von Bildern geschockt: "Ich möchte so einen Mann nicht an meiner Seite haben“

Während die vergebenen Männer in der achten Folge von "Temptation Island VIP" bei RTL+ einen Blick durchs „Schlüsselloch“ spendiert bekommen, werden die Frauen zum Einzellagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert gebeten.

Nach den „Schlüsselloch“-Bildern gerät Lorik ins Zweifeln, ob er der Richtige für Denise ist. Weil er die Lage nicht allein beurteilen will, holt er sich Rat – ausgerechnet von den Verführerinnen. Die sehen besonders eine Aussage von Mimi kritisch: Dass Denise ohne Lorik aufblüht. Tatsächlich beginnt Denise mehr und mehr Spaß in der Villa zu haben. Das Einzellagerfeuer holt aber auch sie zurück in die Realität: „Ich weiß nicht, ob wir hier am Ende als Paar rausgehen.“

Zuerst darf Mimi Bilder von ihrem Freund Yannick sehen. Viel zu sehen gibt es da allerdings nicht. Yannick steht oft abseits, nimmt am Geschehen in der Villa nicht wirklich teil. „Wenn er sich da so unwohl fühlt, weiß ich nicht, ob das der Sinn der Sache ist“, gesteht sie unter Tränen. Gleichzeitig ist sie erleichtert und sicher: „Da wird nichts zwischen uns kommen.“

Jana-Maria von Bildern geschockt: „Von Tag zu Tag werde ich kälter“ Ähnlich sieht das bei Kader Loth und ihrem Mann Isi aus. Lediglich Denise gerät nach den Bildern von Lorik erneut ins Zweifeln. „Ich möchte nicht mehr die Person sein, die sich immer nur zurücknimmt und sich komplett ändert für einen Menschen, der das für mich nicht macht“, offenbart Denise. Für Jana-Maria wird das Einzellagerfeuer zum absoluten Albtraum. Die Bilder, wie Umut Verführerin Emma emotional immer näherkommt, schockt auch die anderen Promi-Damen. „Benimmt sich so ein vergebener Mann?“, fragt Kader fassungslos. „Von Tag zu Tag werde ich kälter. Ich möchte so einen Mann nicht an meiner Seite haben“, meint Jana-Maria geschockt.

Zwischen Umut und Emma kriselt es In der Männervilla ahnt man von alldem nichts. Die letzte Mottoparty steht an und besonders Umut feiert und flirtet was das Zeug hält. Das wird sogar Verführerin Emma zu viel, die sich zurückzieht. „Chill mal dein Leben. Raff dich ein bisschen!“, fordert Umut. „Die anderen Frauen kommen schon auf mich zu“, rechtfertig Emma sich. Ob die beiden ihre Spannungen am Tag nach der Party klären können? Und was werden die Männer im nachfolgenden Einzellagerfeuer zu sehen bekommen?