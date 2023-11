"Bauer sucht Frau": So startet die neue 19. Staffel der RTL-Liebessuche

Romantik zwischen den Heuballen: Inka Bause geht wieder auf ihre Liebes-Mission. In der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" gibt es erneut interessante Landwirte, die ihrem Singledasein ein Ende machen wollen. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit - zum ersten Mal sind zwei Bäuerinnen auf der Suche nach der Liebe.

Wenn durch das RTL-Programm (auch bei RTL+ ) die frische Landluft weht und es emotional zu knistern beginnt, ist klar: "Bauer sucht Frau" startet wieder. Seit 2005 unterstützt Moderatorin Inka Bause Landwirte aus ganz Deutschland bei ihrer Mission, die große Liebe zu finden und endlich ihr Herz zu verschenken. Nachdem am Pfingstmontag die traditionelle Aufrufsendung stattfand, startet nun offiziell die 19. Staffel des Datingformats. Fans können in zehn neuen Folgen die Liebessuchenden während ihres TV-Abenteuers begleiten.

In gewohnter "Bauer sucht Frau"-Manier macht den Auftakt der Staffel das traditionelle Scheunenfest. Die diesjährigen Teilnehmer lernen ihre Favoriten persönlich kennen, die sie aus allen Zuschriften ausgewählt haben. Danach entscheiden die Landwirte, wen sie mit zur Hofwoche zu sich nach Hause einladen. Dort lernen die Auserwählten nicht nur das traute Heim der Bauern kennen, sie müssen auch mit anpacken. Doch die Romantik kommt nicht zu kurz. Bei wem es zwischen Heuballen, Tieren und Hofarbeiten funkt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Zum ersten Mal sind zwei Bäuerinnen dabei. Neben Pferdewirtin Carolin nimmt auch Geflügelbäuerin Stefanie an der neuen Staffel teil. Bei Inka Bause sorgten die Damen bereits in der Aufrufsendung für Begeisterung.

Vom Hobbypferdebauer bis zum Öko-Landwirt

Sie freue sich sehr, so Inka Bause, "diese tollen Frauen in den kommenden Monaten bei ihrer Suche nach dem Richtigen zu begleiten". Neben den zwei Bäuerinnen sind zehn Bauern in der Sendung zu sehen, darunter Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut, Milchbauer Patrick und Öko-Bauer Christoph. Eigentlich wurde verkündet, dass drei Bäuerinnen und zwölf Bauern teilnehmen – jedoch sind drei Namen nun nicht mehr aufgelistet.