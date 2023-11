"Mälzer und Henssler liefern ab!": Der TV-Koch will Revanche

Tim Mälzer und Steffen Henssler schenken sich nichts. Auch in ihrem nächsten Kochduell geht es ruppig zu. Einer von ihnen möchte die Gelegenheit zur Revanche nutzen.

"Mälzer und Henssler liefern ab!" Kochshow • 19.11.2023 • 20:15 Uhr

"Du blöde Sau, ey, danke für nix", lauteten Tim Mälzers gewohnt ruppige Abschiedsworte an Steffen Henssler. Zuvor war es im September zum ersten Unentschieden in der zweijährigen Geschichte von "Mälzer und Henssler liefern ab!" gekommen. 17,5 von 20 möglichen Sternen erreichten die beiden Kochprofis in der achten Folge des Primetime-Formats. Ein Ergebnis, das vor allem Tim Mälzer nicht sonderlich zufriedenstellen dürfte – schließlich hat Henssler mit vier von insgesamt sieben Siegen weiterhin die Nase vorn.

Constantin Schreiber in der Küche Höchste Zeit für eine Revanche: Auch in Folge neun geht es für die beiden Hamburger Gastronomen darum, möglichst kreative Gerichte für Bestellkunden zu zaubern, deren Identität und Sonderwünsche nur durch Hinweise zu erahnen sind. Zu Ablenkungszwecken kommt auch wieder ein Promi-Gast in die Küche: Constantin Schreiber. Der 44-Jährige ist bereits der zweite "Tagesschau"-Sprecher, der die ohnehin rotierenden Küchenchefs so richtig ins Schwitzen bringt: 2021 durfte sich Judith Rakers in der ersten Ausgabe des Formats bekochen lassen.

Ob Steffen Henssler trotz der Ablenkung durch den prominenten Gast seinen Vorsprung ausbauen kann? Oder wird es Tim Mälzer gelingen, auch in der Gesamtwertung den Gleichstand herzustellen? In jedem Fall ist Ehrgeiz gefragt – auch aus Quotensicht: Mit 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (4,2 Prozent Gesamtmarktanteil) war die Sendung, die einst bis zu 1,52 Millionen Menschen erreichte, zuletzt so unbeliebt wie nie zuvor.

"Mälzer und Henssler liefern ab!" – So. 19.11. – VOX: 20.15 Uhr