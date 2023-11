So gehen Chris Martin und Gwyneth Paltrow mit ihrer Scheidung um

Einst waren Gwyneth Paltrow und Chris Martin ein Traumpaar. Doch nach elf Jahren Ehe folgte 2016 die Scheidung. Wie es damals für die Schauspielerin war und welche Gefühle sie heute für den Coldplay-Frontmann hegt, verriet die Oscar-Preisträgerin in einem Interview.

Gwyneth Paltrow (51) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (46) bilden trotz ihrer Scheidung ein tolles Duo, wie die Schauspielerin nun in einem Interview mit dem "People"-Magazin betonte. "Er hat diesen süßen, kindlichen Geist", schwärmte die Unternehmerin von dem Vater ihrer Kinder Apple (19) und Moses (17). "Ich liebe es, dass er einfach sagt 'Lass uns ins Meer springen', wenn es 15 Grad hat oder 'Lass uns zu diesem komischen Gitarrenladen gehen'." Er wolle immer diese kleinen, lustigen Abenteuer und Aktivitäten mit den Kindern unternehmen. Den beiden Elternteilen sei es wichtig gewesen, die Kinder auch nach der Scheidung noch an erste Stelle zu setzen.

Gwyneth Paltrow erinnert an alte Zeiten: "Er ist wie meine Familie"

Dass der Sänger viel unterwegs ist und regelmäßig auf Tour geht, tue dem Vorhaben und seiner "echten Herzlichkeit" keinen Abbruch, erzählte Paltrow weiter. Martin bringe das in die Art und Weise mit ein, wie er den Nachwuchs erziehe. Wenn er mit den Kindern Zeit verbringe, sei es "fast so, als würde er kommen und Feenstaub verstreuen", sprach Paltrow in den höchsten Tönen von ihrem Ex-Ehemann.