Als Kind missbraucht: Bruce Darnell offenbart bewegende Geschichte

Schon früh erlebte Bruce Darnell Schreckliches in seiner Kindheit. Damals wurde der Choreograf und ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Juror missbraucht. Zum ersten Mal sprach der 66-Jährige öffentlich über das Erlebte und wie er schon in jungen Jahren an Depressionen litt.

"Ich habe irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht weiter geht"

"Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", sagte Darnell laut "Bild"-Berichten am Montagabend in Berlin. "Das ist schon lange her", ergänzte her. Darnell begründet seine Teilnahme an der Kampagne des Familienministeriums damit, selbst als Kind Opfer gewesen zu sein. Als Kampagnengesicht wolle er Erwachsene sensibilisieren, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu erkennen.