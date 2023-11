81 Joints am Tag! Jetzt will Snoop Dogg mit dem Rauchen aufhören

81 Blunts – besonders starke Tütchen – an einem Tag konsumieren? Das behauptete der Rapper Snoop Dogg (52) noch vor rund zehn Jahren in einem Interview mit der Zeitschrift "GQ". Jetzt kündigte der Hip-Hop-Star via Instagram an, das Rauchen aufgeben zu wollen. In einem Post heißt es: "Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören."