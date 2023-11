Darum ist Niclas Füllkrug "Sommerhaus der Stars"-Fan

In der letzten Staffel vom "Sommerhaus der Stars" ging es besonders ab. Es wurde gezofft, geschrien und gepöbelt. Genau nach dem Geschmack von Niclas Füllkrug. Der DFB-Kicker erklärte nun, warum er ein Fan von Reality-TV-Formaten ist.

Zoff, Handgreiflichkeiten und böses Blut

Füllkrug finde vor allem eines ansprechend: "Es ist interessant, das zu beobachten, wie sich auch Charaktere in diesen Extremsituationen entwickeln." Diese Erwartungen wurden in Anbetracht der Streitereien im "Sommerhaus" dieses Jahr erfüllt. Schließlich mussten Walentina Doronina, ihr Freund Can Kaplan und Gigi Birofio samt Freundin Dana Feist das Format nach einem Zwischenfall verlassen. Auch Claudia Obert und ihr 37 Jahre jüngerer Freund Max Suhr unterhielt das TV-Publikum mit ihrer spitzen Zunge. Füllkrug finde die Show einfach unterhaltsam, erklärte der Spieler von Borussia Dortmund.