"The Messenger – Seltsame Botschaften": Alle Infos zur neuen Mysteryserie

Die Geschichte von "The Messenger – Seltsame Botschaften" basiert auf einem Roman des Bestsellerautors Markus Zusak. Nun gibt es die mysteriöse Serie um den junge Taxifahrer Ed Kennedy (William McKenna) bei ONE und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Wochenlang führte Markus Zusaks 2005 erschienener Roman "Die Bücherdiebin" die internationalen Bestsellerlisten an. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das während des Zweiten Weltkrieges eine Leidenschaft für Bücher entwickelt, begeisterte Leser und Kritiker weltweit. 2013 verfilmte "Downton Abbey"-Regisseur Brian Percival das Jugendbuch, das in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde, als rührendes NS-Drama mit Sophie Nélisse in der Hauptrolle.

Ersten drei Folgen am Stück bei ONE

Der ARD-Sender ONE zeigt die ersten drei Folgen von "The Messenger – Seltsame Botschaften" in deutscher Erstausstrahlung an einem Stück. Folge vier bis sechs sind einen Tag später, am Samstag, 18. November, um 20.15 Uhr, bei ONE zu sehen. Die letzten beiden Episoden der Mysteryserie folgen am Sonntag, 19. November, ebenfalls zur Primetime. Die gesamte Staffel ist zudem in der ARD Mediathek abrufbar.