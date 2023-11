"The Accountant": Ben Affleck wird zum Rechenmeister am Scharfschützengewehren

Ben Affleck zeigt in "The Accountant", wie aufregend das Leben eines Buchhalters sein kann. Als muskelgestähltes Mathematikgenie, haben seine Gegner keine Chance.

The Accountant

Einen Buchhalter stellt man sich für gewöhnlich eher als drögen, bebrillten Zahlenrassler vor, selten als gewieften und gewalttätigen Actionhelden. In Gavin O'Connors kühl gefilmtem "The Accountant" (2016), den ProSieben nun zur Primetime wiederholt, verbindet der titelgebende Protagonist beides. Ben Affleck spielt einen verschlossenen Eigenbrötler mit abgründiger Seite in einem Film, der eine nicht immer konsistente Wundertüte ist.