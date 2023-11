"Eastwood Symphonic: Vater und Sohn": Infos zur Doku über die Hollywood-Legende und den Jazz-Musiker

Fast wäre sogar eine Art Familienbetrieb aus dem Schauspieler-Clan geworden. Als 13-Jähriger spielte Kyle Eastwood an der Seite seines Vaters Clint im Musikflm "Honkytonk Man" mit. Doch dann entwickelte sich die Karriere des Sohnes in eine andere Richtung. Heute ist er Jazz-Musiker und zudem die treibende Kraft hinter der Musik-Dokumentation "Eastwood Symphonic: Vater und Sohn", die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt. Der Sohn verneigt sich vor seinem Vater, der mittlerweile 93-jährigen Schauspieler- und Regie-Legende. Dafür arrangiert Kyle, 55 Jahre alt, die Soundtracks berühmter Filme seines Vaters neu.