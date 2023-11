Sohn von Wayne's World"-Star Dana Carvey tot aufgefunden

Die Familie von "Wayne's World"-Star Dana Carvey trauert um ihren ältesten Sohn Dex. Der 32-Jährige wurde regungslos im Badezimmer gefunden. Nun haben sich der Schauspieler und seine Frau Paula an die Öffentlichkeit gewendet.

Traurige Kunde von "Wayne's World"-Star Dana Carvey (68) und seiner Frau Paula: Via Instagram teilte das Paar mit, dass Ihr ältester Sohn Dex im Alter von nur 32 Jahren verstorben ist. "Letzte Nacht erlebten wir eine furchtbare Tragödie", schrieben die Eltern online und gaben die Todesursache bekannt. "Unser geliebter Sohn Dex ist an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben."

Wie US-amerikanische Nachrichtenwebseite "TMZ" berichtet, wurde Dex Carvey am Mittwochabend regungslos im Badezimmer seines Hauses in Los Angeles gefunden. Gegen 22 Uhr soll Dex' Freundin den Notruf gewählt haben. Versuche der Rettungskräfte, Dana Carveys Sohn wiederzubeleben, seien gescheitert. Man habe nur noch den Tod des 32-Jährigen feststellen können.

Wie dem Statement zu entnehmen ist, behalten die Trauernden ihren Sohn folgendermaßen in Erinnerung: "Er war in so vielen Bereichen extrem talentiert – Musik, Kunst, Filmemachen, Comedy – und verfolgte sie alle mit Leidenschaft." Es sei keine Übertreibung zu sagen, dass Dex das Leben liebte. "Und wenn man mit ihm zusammen war, liebte man das Leben auch." Mit ihm habe alles Spaß gemacht. "Aber vor allem liebte er seine Familie, seine Freunde und seine Freundin Kaylee", erinnerte sich die Familie.