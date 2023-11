"Angst und Scham und Demütigung": Emily Blunt spricht über ihr Stottern

Emily Blunt hat es bis nach ganz oben in Hollywood geschafft. Doch die Schauspielerin kämpfte lange gegen das Stottern an. Nun hielt sie eine leidenschaftliche Rede für mehr Verständnis für Stotterer und teilte ihre persönlichen Erfahrungen.

Schauspielerin Emily Blunt ("Into the Woods". "Mary Poppins Rückkehr") teilte im Rahmen der diesjährigen "Variety's Power of Women"-Veranstaltung ein persönliches Detail mit den Gästen: Sie habe als Kind gestottert und betrachte sich auch heute noch als Stotterin, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. "Bestimmte Wörter bleiben hängen, das Telefon ist ein kleiner Albtraum", erklärte Blunt auf der Bühne, als sie den "Wells Fargo's Power of Women Alumni"-Award entgegennahm.