"Die Giovanni Zarrella Show": Stars stellen neue Songs vor

Teamfights bei "The Voice of Germany"

Ronan Keating ist fassungslos über Publikumsentscheidung: "Das ist verrückt"

Sie sind wirklich knallhart, die neu eingeführten Teamfights bei "The Voice of Germany", das bekamen bei der zweiten Ausgabe vor allem Bill und Tom Kaulitz zu spüren. Die Zwillinge und ihre Schützlinge wurden von den anderen Coaches am laufenden Band herausgefordert. Doch ohne Talent steht bei "The Voice of Germany" am Ende jemand anderes da.

MEHR