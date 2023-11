"The Masked Singer": Start in die neue Staffel mit Álvaro Soler und Jenke von Wilmsdorff

Die Monster kehren mit einer neuen Staffel von "The Masked Singer" zurück. Ruth Moschner bekommt zum Auftakt Unterstützung von Álvaro Soler und Jenke von Wilmsdorff. Welcher Promi ist wohl dieses Jahr undercover dabei?

The Masked Singer Show • 18.11.2023 • 20:15 Uhr

Schon die siebte "The Masked Singer"-Staffel im Herbst 2022 wurde als die "geheimste Staffel aller Zeiten" angepriesen. Damals schlüpfte Leslie Clio live vor den Augen von Publikum und Rateteam in einem Schattenspiel in das Kostüm der Zahnfee. In Staffel acht im Frühjahr 2023 veränderte sich das Kostüm von Patricia Kelly im Verlauf der Staffel langsam von der freundlichen Spinne Diamantula zur furchteinflößenden Mystica.

Hintergrundinfos in der "ProSieben Aftershow" Für die nun startende Staffel neun hat sich die ProSieben-Redaktion wieder etwas Neues ausgedacht: Bis zum Staffelstart, so verkündete der Sender Mitte Oktober, blieben "nahezu alle Masken" und "das Finaldatum geheim". Auch zur Frage, welche Promis in diesem Jahr das Rateteam bilden, hielt sich der Sender lange bedeckt. Wenige Tage vor Staffelstart steht fest: Ruth Moschner wird zum nunmehr achten Mal als Dauer-Rategast am Start sein. Unterstützung erhält die 47-Jährige von Sänger Álvaro Soler. Als Rategast der ersten Folge sitzt Jenke von Wilmsdorff hinter dem Pult Platz nehmen. Matthias Opdenhövel wird als Moderator abermals durch das bunt-flauschige Gesangsratespiel führen.

Sicher ist auch, dass diese Staffel wie in den vergangenen Jahren aus sechs Episoden bestehen wird. Pro Folge gilt es einen maskierten Promi anhand seines Gesangs und einer Reihe undurchsichtiger Hinweise zu enttarnen. Im Anschluss an jede Folge wird die "ProSieben Aftershow" ausgestrahlt. Hier sprechen die demaskierten Promis über ihre Zeit unter der Maske und die versteckten Hinweise. Moderiert wird die Sendung im Wechsel von Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert.

Monsterchen machen Platz für "Wetten, dass..?" Die Folgen werden in der Regel samstags, um 20.15 Uhr live bei ProSieben zu sehen sein. Die zweite Folge rückt allerdings auf Sonntag, 26. November, 20.15 Uhr. Grund dafür ist die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk, die am Samstag im ZDF läuft. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", erklärt Moderator Matthias Opdenhövel, "diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen." Das noch undatierte Finale könnte hingegen aufgrund des bevorstehenden Weihnachtsfests vom 23. Dezember auf einen anderen Termin verlegt werden. Bestätigt ist diese Mutmaßung allerdings nicht.

Stattdessen versucht die "The Masked Singer"-Redaktion seit Wochen die Ratefreude ihrer Fans anzustacheln: Sowohl der Toast (Inka Bause) als auch das Igelchen (Felicitas Woll) bekamen in Staffel sieben zeitweilige Unterstützung vom Toaster oder Papa Igel. Daran erinnert der Sender nun auf seiner Website und fragt: Könnte einer dieser Begleiter bald womöglich selbst auf der "The Masked Singer"-Bühne stehen?

Geehrt mit dem Deutschen Fernsehpreis Interessant ist auch die Spekulation, wonach altbekannte Masken in der neuen Staffel einen Gegenpart bekommen könnten: Sieht das Publikum womöglich einen Teufel anstelle des Engels (Bülent Ceylan, Staffel eins)? Am meisten Anklang würde wohl ein weiteres Mitglied der "The Masked Singer"-Monster-Familie finden: Sowohl das Monster (Susianna Kentikian, Staffel eins), der Monstronaut (Thore Schölermann, Staffel vier) als auch Mülli Müller (Alexander Klaws, Staffel fünf) erfreuten sich großer Beliebtheit.

Das Gesamtinteresse an "The Masked Singer" befindet sich auf einem hohen, wenn auch konstant abfallenden Niveau: Zum Finale der achten Staffel schalteten im Mai zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 9,4 Prozent entsprach. In der starken zweiten Staffel erreichte die ProSieben-Show noch durchschnittlich 4,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Bestwert von 5,34 Millionen Menschen beim Finale. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank das Interesse von 3,38 Millionen Menschen im Finale von Staffel zwei auf 780.000 Menschen im Finale von Staffel acht.

Die kreativen Köpfe hinter der Show können sich derweil über eine erneute Auszeichnung freuen: Chef-Stylist Angel Garcia wurde für die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer, die die Promis bei ihren Auftritten begleiten, kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" geehrt. Es handelt sich dabei um die dritte Auszeichnung nach dem Deutschen Fernsehpreis 2020 in den Kategorien "Beste Unterhaltung Show" und "Beste Ausstattung (Kostüm/Szenenbild) / Unterhaltung".

