"Willkommen bei den Reimanns": Konny und Manu mit neuen Folgen und Herausforderungen

Konny, ein erfahrener Handwerker, wird des Bauens und Bastelns nicht müde. Und so wächst in den abenteuerlustigen Auswanderern nach den ersten fünf Folgen der neuen Staffel und ihrem Roadtrip durch die USA der Wunsch, ein eigenes Roadmobil zu bauen. Konny will dafür in den neuen Episoden einen "alten Bus wieder zum Leben erwecken" und umfunktionieren. Das passende Objekt ist indes nicht leicht zu finden.