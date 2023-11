"Mit Herz und Holly: Muttergefühle": Kritik zum zweiten Film der ZDF-"Herzkino"-Reihe

Es geht weiter mit den Geschichten aus der Praxis in Tangermünde. Im zweiten Film der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Mit Herz und Holly" dreht sich alles um "Muttergefühle". Während Landärztin Holly ( Karoline Teska ) ihre leibliche Mutter sucht, ist eine andere junge Frau mit ihrer Mutterrolle überfordert.

Es ist wieder einiges los in der idyllischen Hansestadt Tangermünde. "Muttergefühle" heißt der zweite Film der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Mit Herz und Holly". Ebenso leichthändig inszeniert wie der Auftaktfilm, bietet er auch wieder einiges an (angedeutetem) Tiefgang: Es geht um Familie, Zusammenhalt, die Suche nach der eigenen Herkunft – und um eine junge Frau, die mit ihrer Überforderung als Mutter für viel Unruhe sorgt.

Überraschendes Wiedersehen

Nachdem Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) die neue Landärztin Holly (Karoline Teska) eingestellt hat, versuchen beide einen Arbeitsrhythmus in der Praxis zu finden. Denn die Patienten stehen weiterhin Schlange. Für Holly ist es eine besondere Herausforderung, da sie parallel nach ihrer leiblichen Mutter sucht. Zu ihrer Überraschung taucht plötzlich ihr Adoptivvater Ilker (Ercan Durmaz) auf. Schon bald verstrickt sich Holly in Notlügen, da Ilker von dem Vorhaben seiner Tochter nichts weiß. Die Flunkereien bringen auch Gregor (Max Woelky) in die Bredouille.