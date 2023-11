Los geht es mit "Promi Big Brother"! Alles Wissenswerte zur neuen Staffel gibt es hier

Vor zehn Jahren wurde Jenny Elvers zur Siegerin der ersten deutschen Staffel von "Promi Big Brother" gekürt. In ihre Fußstapfen getreten sind seither neun mehr oder minder prominente Kandidatinnen und Kandidaten – darunter Silvia Wollny, Werner Hansch und zuletzt Rainer Gottwald. Auch in diesem Jahr erhalten wieder zahlreiche Stars die Chance, sich im SAT.1-Container zu beweisen.

Diese Promis ziehen in den "Big Brother"-Container

13 Prominente werden in den Container einziehen. So wird neben Reality-Sternchen Yeliz Koc ("Der Bachelor", "Make Love Fake Love") auch der Schlagersänger Peter Klein mit von der Partie sein. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger sorgte in den vergangenen Monaten vor allem durch seine – laut Eigenauskunft rein freundschaftliche – Beziehung zu Schauspielerin Yvonne Woelke für Schlagzeilen. In der Sendung wird er unter anderem auf seine Ex-Partnerin Iris Klein treffen, deren Teilnahme der Sender bis kurz vor Ausstrahlung geheim hielt.