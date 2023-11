"The Masked Singer": Exklusiv: Ruth Moschner verrät, wen sie hinter den Masken vermutet!

Urteil zum Nachtragshaushalt

Bei "Anne Will": CSU-Politiker Dobrindt empört über Verhalten der Ampel-Regierung: "Kernschmelze des Koalitionsvertrages"

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das bewies die jüngste Ausgabe des ARD-Talks "Anne Will" am Sonntagabend eindrücklich. Dass der Regierung nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds fehlen, brachte Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Johannes Vogel (FDP) im Laufe der Sendung immer wieder in Erklärungsnot – auch, weil es sich Alexander Dobrindt nicht nehmen ließ, die Ampel-Politiker mit Schimpftiraden zu überziehen.

MEHR