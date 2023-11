"Die Jägerin – Riskante Sicherheit": Kritik zum neuen Fall von Nadja Uhl

Staatsanwältin Judith Schrader ( Nadja Uhl ) kommt als "Die Jägerin" zurück. In ihrem dritten Film trifft sie unfreiwillig auf ihre Jugendliebe. Ein spannender Krimi, der sich von einige Fällen aus dem wahren Leben inspirieren lassen hat.

Erneut ist es ein Fall mit persönlichem Bezug, der die Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) in "Die Jägerin – Riskante Sicherheit" beschäftigt: In "Gegen die Angst" – damals noch ohne den Reihenzusatz im Titel – stellte sich Schrader 2019 einem arabischen Clan entgegen, der ihren Geliebten, einen verheirateten Polizisten, im Einsatz niedergeschossen hatte.

Eine nächtliche Routineobservation durch Hauptkommissar Montag (Dirk Borchardt) und seine Kollegen (Malick Bauer, Altamasch Noor) endet in einer brenzligen Schießerei, in deren Folge einer der Einbrecher ins Berliner Bürgeramt vor ein Auto läuft und kurze Zeit später im Krankenhaus verstirbt. Die Spur der glücklicherweise unverletzten Polizisten führt zu dem Tschetschenen Usman Achmedow (Vedat Erincin), dessen Söhne bei einer Security-Firma arbeiten. Mehr noch: Einer der vorbestraften Männer, Adam Achmedow (Eugen Knecht), sitzt an der Pforte des Landeskriminalamts: "Ein vorbestrafter Gewaltkrimineller bewacht die Polizei", wundert sich Schrader. "Tja, Berlin", entgegnet Montag: "Die Stadt muss sparen."