Jan Böhmermann schickt "offizielle Bewerbung" für den ESC

Jan Böhmermann will den Eurovision Song Contest-Vorentscheid ausrichten. Das gab der Journalist und Satiriker am Freitag in der von ihm moderierten Late-Night-Show "ZDF Magazin Royale" bekannt. Der 42-Jährige betrachte die jüngste Ausgabe seiner Sendung als "offizielle Bewerbung für die Ausrichtung des Vorausscheids zum Eurovision Song Contest" und betonte: "Wir machen es, wir sind bereit."