Heidi Klum spielt bei "Die Bergretter" mit: Model-Chefin stellte eine Bedingung

Alles begann mit dem Podcast von Tom und Bill Kaulitz. Darin verrieten die Zwillinge, dass sie mit Heidi Klum zusammen gerne den "Bergdoktor"im TV sehen. Prompt gab es die Einladung vom "Bergretter" persönlich. Sebastian Ströbel lud das Trio zu Dreharbeiten in die Steiermark in Österreich ein. Als Heidi Klum nach einem Gastauftritt in der beliebten Serie fragte, war das ZDF zunächst sehr überrascht. Doch die Model-Chefin wollte unbedingt eine Rolle ergattern. "Als sie dann verstanden, dass ich das ernst meine, fürchteten sie, glaube ich, dass ich eine utopische Gage verlangen würde. Dabei wollte ich überhaupt kein Geld und habe gesagt, ihr könnt das Honorar gerne den echten Bergrettern spenden, ich will da nur aus Herzensliebe mitspielen", erklärte die 50-Jährige im Interview mit "Stern". Bei dem Angebot konnte der Sender natürlich nicht nein sagen. Eine Forderung hatte die Model-Chefin dann aber doch.