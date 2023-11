"Promi Big Brother": Erbitterter Rosenkrieg - Iris Klein und Ex-Mann Peter im Container

Es wird wohl einiges zur Sprache kommen in der kommenden Staffel "Promi Big Brother". Iris Klein trennte sich Anfang des Jahres von ihrem Noch-Ehemann Peter. Das Drama um den "Ehebetrug" bestimmte zahlreiche Schlagzeilen. Nun treffen die beiden im Container aufeinander. Wie nun bekannt wurde, zieht Iris Klein auch ins Haus ein. Es wird spannend, wie die beiden mit ihrem erbitterten Rosenkrieg umgehen werden.

Nun ist es raus: Iris Klein ist "Promi Big Brother"-Kandidatin! Wie SAT.1 am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz verkündete, wird die 56-Jährige es ihrem Noch-Ehemann Peter Klein gleichtun und in Kürze (ab Montag, 20. November, 20.15 Uhr, bei SAT.1) in den berühmt-berüchtigten Container ziehen.

Das Drama neben dem Dschungelcamp Zur Erinnerung: Iris Klein wirft ihrem Ex-Partner vor, dass er sie im Januar 2023 mit der Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen habe – und zwar in Australien, wo beide als Begleitpersonen von Dschungelcamp-Kandidaten kurzzeitig ansässig waren. Bis heute bestreitet Peter Klein die Vorwürfe vehement.

Den Streit im SAT.1-Container weiterführen will Iris Klein laut eigener Angabe jedoch nicht. "Ich habe mir vorgenommen, Spaß an 'Promi Big Brother' zu haben, mich selbst so zu zeigen, wie ich bin, und natürlich zu gewinnen", freut sich der TV-Star.

Wie viel Spaß angesichts der angespannten Situation zwischen der Reality-Darstellerin und ihrem Verflossenen tatsächlich aufkommen wird, bleibt abzuwarten – immerhin verriet die Mutter von Daniela Katzenberger im Vorfeld, dass seit mehreren Monaten kein Kontakt zu ihrem Ex-Partner bestehe.

Diese Stars ziehen ebenfalls in den Container ein Peter Klein selbst ahnt derweil nichts vom baldigen Aufeinandertreffen mit seiner Noch-Frau, er befindet sich derzeit bereits in den Vorbereitungen für die Sendung. "Ihm wird wahrscheinlich die Kinnlade herunterfallen", vermutet Iris Klein, die 2010 bereits Teil von "Big Brother" war.

Neben Iris Klein und Peter Klein werden elf weitere Stars in der neuen "Promi Big Brother"-Staffel um 100.000 Euro kämpfen. So bestätigte SAT.1 am Freitag, dass auch die "Big Brother"-Legende Jürgen Milski ab nächster Woche wieder täglich bei SAT.1 zu sehen sei. Seine Teilnahme an "Promi Big Brother" sei für ihn "eine Herzensangelegenheit", erklärt der 59-Jährige vorab. 2000 belegte der heutige Schlagersänger und Moderator in der ersten deutschen "Big Brother"-Staffel den zweiten Platz.

Ebenfalls mit von der Partie sind Influencerin Yeliz Koc, Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann, Roberto Blancos Tochter Patricia Blanco, Spielerfrau Dilara Kruse, Magier Philo Kotnik, YouTuber Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wisbeck, "Hot oder Schrott"-Star Matthias Mangiapane, Reality-Sternchen Paulina Ljubas sowie der Content Creator und Wildcard-Gewinner Marco Strecker.

24 Stunden Livestream bei Joyn+ Zwei Wochen lang begleitet die Jubiläumsstaffel die Berühmtheiten beim unterhaltsamen Zusammenleben. Wie in den vergangenen Jahren wird die Auftaktfolge live zur Primetime aus Köln gesendet, die weiteren Ausgaben werden täglich zu unterschiedlichen Sendezeiten abends gezeigt. Marlene Lufen und Jochen Schropp kehren als Moderatoren zurück; die Moderation von "Promi Big Brother – Late Night Show" (jeweils direkt im Anschluss bei SAT.1) übernehmen abermals Melissa Khalaj und Jochen Bendel.

Neu ist, dass das Geschehen im Haus erstmalig dauerhaft per Livestream verfolgbar ist. 24 Stunden pro Tag sollen Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes Joyn+ die Möglichkeit erhalten, die Bewohnerinnen und Bewohner zu beobachten. Der Dauerstream wird die gesamte Staffel über abrufbar sein.

