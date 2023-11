Kevin Kühnert warnt bei "Hart aber fair" vor Einsparung wegen Milliarden Euro-Loch: "Preis dafür ist, dass Gesellschaft auseinander fliegt"

Widersprechen wollte der sonst so wortgewandte "Hart aber fair"-Moderator genauso wenig SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: "Mit unseren Zahlen sind wir nicht zufrieden", gestand er am Montagabend Fehler zu, dies gelte auch für die Koalition. Ebenso schwarz wie Dunz sieht er für die "zwei langen Jahre" bis zum Ende der Legislaturperiode jedoch nicht, hätte er doch als Zeitzeuge der großen Koalition doch "ganz Anderes" erlebt. Ein Wiederaufleben eben dieser komme für ihn nicht infrage. "Dass Sie ausgerechnet mich nach der großen Koalition fragen, nehme ich Ihnen persönlich übel", reagierte er mit einem Augenrollen auf Klamroths Andeutung und betonte: Eine "Politik ohne Geräusche [...] wäre keine gute, demokratische Debatte."

Geräusche macht die Ampel-Regierung seit geraumer Zeit. Das jüngste Problem: Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass 60 Milliarden Euro für den Kampf gegen Corona nicht für Projekte des Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Oder um es mit Klamroths Worten auszudrücken: "Was für ein Clusterfuck!" Und es könnte noch schlimmer werden, wie Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre, warnte. Tatsächlich könnte das Urteil auch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds betreffen und für das Haushaltsbudget weitere rund 200 Milliarden Euro sperren, was zu höheren Strom- und Gaspreisen führen könnte.

Für konstruktive Staatsausgaben mache die 2009 im Grundgesetz verankerte Regel Sinn, die von der Konjunktur unabhängige, staatliche Neuverschuldung für die Länder zu verbieten und für den Bund auf maximal 0,35 Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts zu beschränken. Langfristige Ausgaben für Klimaschutz hingegen würden jetzt getätigt, ergeben aber in den nächsten Jahrzehnten Rendite und müssten anders behandelt werden. "Die Alternative ist nicht: Schulden bis zum Mond", stieß der Vorschlag bei Kühnert auf offene Ohren: Es gehe um Regeln, die unterscheiden, "ob der Kanzler das Amt in Blattgold steckt oder in Zukunftstechnologien investiert, die sich sonst nicht in Deutschland ansiedeln."