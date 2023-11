"Der Patriot": Kritik zum actionreichen Kriegsfilm mit Mel Gibson und Heath Ledger

Mit Roland Emmerich s "Der Patriot" geht es zurück ins Jahr 1776. Mel Gibson schlüpft darin in die Rolle eines Familienvaters, der sich eigentlich aus dem Krieg gegen England heraushalten möchte. Doch dann schließt sich sein Sohn ( Heath Ledger ) der Armee an und sein ältester Sprössling wird bei einem Gefecht erschossen.

Vom Krieg eingeholt

Emmerich bringt das Publikum zurück in das Jahr 1776, das zweite Jahr des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. In South Carolina lebt Witwer Benjamin Martin (Mel Gibson) mit seinen sieben Kindern – auf einer Plantage, fernab von dem ganzen Tumult. Der Familienvater möchte seine Zeit als grausamer Held des Franzosen- und Indianerkriegs vergessen, weswegen er sich in den Krieg gegen die Engländer nicht einmischen möchte. Lieber möchte er seine Familie bestmöglich versorgen und seinen Pflichten als Vater nachgehen.