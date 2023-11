Erste Folge "Bauer sucht Frau" mit "Knoblauch-Süchtiger" und Dame mit äußerst skurrilem Hobby

Zehn Bauern und zwei Bäuerinnen sind dieses Mal auf der Suche nach der großen Liebe oder zumindest nach einer kräftigen Hand zum Zupacken: Stefanie (40) ist alleinerziehende Mutter und trägt Tattoos. Carolin (27) hatte zwar noch nie eine Beziehung, kommt aber mit klaren Vorstellungen ("Ich will einen Mann zum Heiraten!") und einer Sanduhr im Gepäck zum Scheunenfest: Speed-Dating! Beide Frauen tragen falsche Wimpern und das Herz am rechten Fleck.

Kandidatin Marion backt hingegen gar nicht gern, was sie ihrem Bauern auch sofort sagt: "Der Käsekuchen kommt bei mir 20 Minute in die Mikrowelle, das funktioniert immer". Auch Kochen und Putzen mag der Pferdefan so gar nicht. Dem 70-jährigen Dietrich-Max-Helmut (Marion: "So ein komplizierter Name! Ich hoffe, ich kann ihn Max nennen") entgleist kurzzeitig das Gesicht, am Ende lädt er die selbstbewusste Marion dennoch zu sich auf den Hof ein.