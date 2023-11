"Bauer sucht Frau"-Star Inka Bause äußert sich zu "Sprüchen auf der Straße"

"Sommerhaus der Stars", "Die Burg" und Co.

Die krassesten Rauswürfe in der Reality-TV-Geschichte Deutschlands!

Dramen, Eskalationen und krawallige Promis - das ist der Stoff, aus dem unterhaltsame Reality-TV-Formate entstehen. Doch es gab bereits einige Shows, in denen die Kandidaten zu weit gegangen sind. Der Sender oder andere Teilnehmer mussten eingreifen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Am Schluss blieb den TV-Formaten wie "Kampf der Realitystars", "Die Burg" oder "Sommerhaus der Stars" nur ein Mittel: der Rauswurf. Im Folgenden gibt es die krassesten Rausschmisse in der Reality-TV-Geschichte Deutschlands.

