"Promi Big Brother": Hier gibt es alle Fakten zur neuen Staffel

Die 11. Staffel „Promi Big Brother“ steht schon in den Startlöchern und Fans des Reality-Formates dürfen gespannt sein. Wann es endlich losgeht und wo ihr das Geschehen live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Konzept Bei "Promi Big Brother" zieht eine Gruppe von Prominenten in den sogenannten Container. Hier müssen die Stars den Befehlen der Computerstimme "Big Brother" folgen, die den Tagesablauf vorgibt. In Challenges treten die Teilnehmer gegeneinander an und kämpfen unter anderem darum, in den luxuriös ausgestatteten Teil des Containers ziehen zu dürfen. Wer am längsten durchhält, gewinnt ein Preisgeld. Die Stars sind während ihrer Teilnahme an der Show zu allen Zeiten von Kameras umgeben.

Die bekannten Teilnehmer Diese Teilnehmer sind schon länger bekannt:

Peter Klein, Schlagersänger, Ex-Mann von TV-Star und Mutter von Daniela Katzenberger

Schlagersänger, Ex-Mann von TV-Star und Mutter von Daniela Katzenberger Yeliz Koc, ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht

ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht Patricia Blanco , Reality-TV-Darstellerin und Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco

, Reality-TV-Darstellerin und Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco Dominik Stuckmann , Ex-Bachelor 2022, Unternehmer

, Ex-Bachelor 2022, Unternehmer Dilara Kruse, Ehefrau von Fußballstar Max Kruse Diese fünf Namen hat SAT.1 erst kürzlich verraten:

Ron Bielecki, Influencer und YouTube-Star

Influencer und YouTube-Star Manuela Wisbeck , deutsche Schauspielerin

, deutsche Schauspielerin Matthias Mangiapane , queerer Realitystar

, queerer Realitystar Paulina Ljubas, Reality-Sternchen, ehemalige "Ex on the Beach" und "Temptation Island VIP"-Kandidatin

Reality-Sternchen, ehemalige "Ex on the Beach" und "Temptation Island VIP"-Kandidatin Philo, Magier Besonders spannend: Obwohl die SAT.1-Show normalerweise für Stars mit TV- und Realityerfahrung reserviert ist, sind sowohl Dilara Kruse als auch Ron Bielecki bei "Promi Big Brother" zum ersten Mal in einer Realityshow zu sehen sein.

Außerdem konnten Zuschauer in diesem Jahr durch ein Voting erstmals einen eigenen Teilnehmer in die Show wählen. Gewonnen hat:

Marco Strecker, TikTok-Influencer und Comedian Wann geht´s los? Die 11. Staffel „Promi Big Brother“ startet ab dem 20. November 2023 und ist täglich live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Zum zehnjährigen Jubiläum wird es zusätzlich einen 24-stündigen Livestream geben, der die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr begleitet. Der „Promi Big Brother- 24 Stunden Livestream“ wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ abrufbar sein. Ab Samstag, 18. November 2023 um 18:00 Uhr beginnt der Livestream. Ebenso wird es wieder eine „Late Night Show“ ab Montag, dem 20. November 2023, täglich live in Anschluss an die Sendung in SAT.1 und auf Joyn geben.*

Folge 1: Montag, 20.11.2023, 20:15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 21.11.2023, 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 22.11.2023, 23:00 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 23.11.2023, 22:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 24.11.2023, 22:55 Uhr Das ist neu In diesem Jahr vergibt Big Brother erstmals eine Wildcard. Dazu heißt es auf SAT.1.de: „Am 7. November versuchen 9 Kandidat:innen einen Platz in der Promi-Herberge zu ergattern. In Promi Big Brother- Die PENNY Challenge kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Joyn-App. Die Challenge-Show startet um 19:30 Uhr live auf Joyn“.

Das sind die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp zeigten sich schon in der Vergangenheit als eingespieltes Team und werden auch in diesem Jahr wieder die Moderation übernehmen. Sie beobachten das Geschehen ganz genau und geben uns exklusive Einblicke. Die im Anschluss stattfindende „Late Night Show“ wird von Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderiert. Ganze Folgen sind auch auf Joyn im Nachgang abrufbar.