Vorwürfe gegen Til Schweiger: Nun äußert sich Tochter Luna zu Alkoholproblemen

"Er hat sich wirklich ehrlich entschuldigt", setzt sich die Schauspielerin für ihren Vater ein. Sie sei unglaublich stolz, "aber das war ich eh immer und ich werde auch weiterhin auf ihn stolz sein", lobt sie seinen Umgang mit der medialen Aufmerksamkeit und den Vorwürfen. Er habe sich die ganze Zeit etwas vorgemacht, räumte Til Schweiger zuletzt im Interview mit dem "Stern" ein. Die Geschehnisse seien ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen. "Ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe, das ich nicht ohne Hilfe von außen in den Griff bekommen kann." Er habe sich daher bereits vor einigen Monaten in Therapie begeben. "Ich werde bald 60. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden", erklärt Schweiger.