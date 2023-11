Erste Folge "Promi Big Brother": Peter Klein wird von seiner Ex überrascht: "Ich hatte natürlich gehofft, dass es nicht so ist"

Mit Spannung wurde das Aufeinandertreffen von Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein erwartet. Doch auch die übrigen Promis sorgten beim Auftakt der neuen Staffel von "Promi Big Brother" für erste Bekenntnisse und Tränen.

"Es ist ganz klar, dass im Container Menschen aufeinandertreffen werden, die keine Zeit miteinander verbringen wollen", erklärte "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp (44) kurz vor der Bekanntgabe der beiden letzten Kandidaten. Wen er damit wohl meinte? Iris Kleins Live-Einzug am Montag um 23.25 Uhr bot im Anschluss wenig Interpretationsspielraum. Schnell war klar: Für die Mutter von Daniela Katzenberger und ihren angeblich untreuen Ex-Mann sind auch 378 Quadratmeter und insgesamt 34 Container nicht genug Raum, um sich nicht doch hin und wieder in die Wolle zu kriegen.

Großes Konfliktpotenzial bei den Kleins "Keine Party ohne Mutti", rief die 56-Jährige und bezog ihr neues Domizil für die kommenden zwei Wochen. Während sie ihre Mitbewohner freundlich begrüßte, saß Peter Klein nur regungslos auf dem Sofa und beobachtete das Ganze scheinbar ungerührt. Die "Katzen"-Mutti ließ es sich nicht nehmen, auch ihrem Ex-Mann die Hand zu schütteln: "Guten Tag, mein Name ist Klein", scherzte Peters Noch-Ehefrau und erntete ein verhaltenes "Hallo".

Manuela Wiesbeck nahm sich dem Neuankömmling beherzt an und führte Klein durch die Räume. Yeliz Koc nutzte prompt die Gelegenheit, um Peter Klein auszuquetschen: Ob die Begegnung Gefühle in ihm ausgelöst habe? Ein plumpes "Nö" war Antwort genug – "außer vielleicht ein: 'Boah, muss nicht sein.' Ansonsten gar nichts", erklärte der 56-Jährige. Er habe mit dem Einzug seiner Ex "ein bisschen" gerechnet. "Ich hatte natürlich gehofft, dass es nicht so ist, logisch, aber jetzt ist es so und ich bin ruhig. Ich bin ein erwachsener Mensch."

Für das Publikum offensichtlich: Dass die beiden Ex-Partner in der SAT.1-Show nun wieder vereint sind, birgt viel Konfliktpotenzial. Seit Samstag tummelt sich der Schlagersänger bereits gemeinsam mit den Reality-Stars Yeliz Koc, Patricia Blanco, Matthias Mangiapane und Paulina Ljubas, "Big Brother"-Legende Jürgen Milski, Spielerfrau Dilara Kruse, "Bachelor" Dominik Stuckmann, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Skandal-Streamer Ron Bielecki und Magier Philo auf engstem Raum unter permanenter Beobachtung.

Patricia Blanco berichtet von ihrer Ex-Beziehung Mit Kleins und Wildcard-Gewinner Marco Streckers Einzug sind die Türen nun geschlossen, das Promi-Aufgebot ist komplett. Kurz zuvor diskutierten Peter Klein und Patricia Blanco (52) noch in kleiner Runde über das Skandal-Paar der vergangenen Monate. Die Quintessenz: Ein klärendes Gespräch zwischen ihm und Iris muss her! Iris wirft Peter eine Affäre vor, die er selbst bestreitet. Normalerweise spreche laut Peter Klein nichts gegen ein klärendes Gespräch. "Aber es gehören, wie gesagt, immer zwei dazu. Ich kann immer mal wieder ein Gespräch anbieten, aber wenn es nicht angenommen wird, dann ist es halt so", gab sich die TV-Persönlichkeit zuletzt noch cool.

Blanco schien bereits zuvor in eine gewisse Melancholie verfallen zu sein. "Er hat jemanden gesucht, der 24 Stunden mit ihm zusammen ist", erinnerte sie sich unter Tränen an ihren Ex-Verlobten. Sie habe sich damals komplett verloren und aufgegeben.

Während die einen über ihr Beziehungs-Aus sinnierten, schien Yeliz Koc auf eine neue Liaison zu hoffen – und zwar mit Reality-Star Yasin Mohammed. Das erzählte die junge Mutter Spielerfrau Dilara Kruse. Yasin habe in den Raum geworfen, sie solle sich künftig mit niemand anderem mehr treffen, so wie er. "Aber wenn ich rauskomme, warte ich mal ab, was ich für Stories höre", räumte die 30-Jährige ein. "Und entweder du warst brav, oder du warst nicht brav", soll sie Yasin gesagt haben.