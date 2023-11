"Morin": Kritik zum Drama um eine Familie im Jahr 2037

Der Film "Morin" wagt einen Blick in die Zukunft. Es geht um eine Familie, die im Jahr 2037 lebt und sich mit den Tücken der Moderne herumschlagen muss. KI und Dauerüberwachung haben noch größeren Einfluss gewonnen.

Durchsichtige Smartphones, munter plaudernde Saugroboter und Getränke direkt aus dem Reagenzglas: An Zukunftskitsch mangelt es dem Near-Future-Drama "Morin" wahrhaftig nicht. Glaubt man den Machern, wurden Videotelefonate bereits im Jahr 2037 von "Holo-Meetings" verdrängt und KI-Modelle so weit ausgebaut, dass sie als Hologramme in humanoider Form quasi nicht mehr von realen Personen zu unterscheiden sind.