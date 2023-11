"JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy": Oliver Stone sucht in seiner Doku nach den Attentätern

Die Welt hielt den Atem an, als der amerikanische Präsident John F. Kennedy, am 22. November 1963 in der Öffentlichkeit ermordet wurde. Lee Harvey Oswald soll die tödlichen Schüsse auf die offene Limousine abgefeuert haben. Doch schnell machten sich Zweifel an der Theorie des Einzeltäters breit. Oliver Stone will mit seinem Film beweisen, dass noch mehr hinter dem Attentat steckt.

JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy Dokumentation • 22.11.2023 • 20:16 Uhr

Es ist 12.30 Uhr. Der 22. November 1963 in Dallas. Drei Schüsse fallen. Als der auf einer Wahlkampfreise in Texas befindliche 43-jährige Präsident John F. Kennedy in seiner offenen Limousine erschossen wird, hält die Welt den Atem an. Die Bilder des Attentats von Dallas, das durch den Täter Lee Harvey Oswald vom fünften Stock eines nahegelegenen Lager- und Bürokomplexes mit drei Gewehrschüssen verübt worden sein soll, blieben bis heute im Gedächtnis haften. Aber war Oswald der alleinige Täter? Oliver Stone ist der vorläufig Letzte in einer Kette von Zweiflern. Mit seiner Dokumentation "JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy" (2021) will er – wie bereits in seinem Spielfilm "JFK – Tatort Dallas" von 1991 beweisen, dass Kennedy Opfer einer von langer Hand geplanten Verschwörung war.

Wer wollte Kennedys Tod? CIA, FBI, Fidel Castro, die Mafia oder das Militär? "Es war eine sauber ausgeführte verdeckte Exekution, inklusive Vertuschung – alles direkt aus dem CIA-Handbuch für Geheimoperationen", so behauptet er und fügt hinzu: "Amerika war danach nicht mehr dasselbe Land, denn hinter den Kulissen übernahmen die Geheimdienste und das Militär die Kontrolle über die Ausrichtung der US-Regierung in den Bereichen, in denen das große Geld involviert ist, wie nationale Sicherheit und Strategie." Final aufgelöst wird das vermeintliche Rätsel indes auch 60 Jahre danach nicht wirklich.

Verschwörungstheorien liegen ja ohnehin im Trend, und somit wird auch über Kennedys Tod bsi heute spekuliert: die CIA, das FBI, Fidel Castro wegen der Kubakrise, die Mafia oder das Militär? Erst jüngst wurden Berge geheimer Akten freigegeben, doch entgegen früheren Vermutungen ist das Resultat des Warren-Berichts, demzufolge Oswald der alleinige Täter war, noch immer nicht widerlegt.

Im Film rückt ein Team aus Forensik-, Medizin- und Ballistikexperten, aus Zeugen und Historikern den Fall jedoch in ein anderes Licht. Stones Recherchen stellen sowohl die Ermittlungen zu den Flugbahnen der tödlichen Schüsse infrage, als auch die Annahme, dass der Schütze Lee Harvey Oswald alleiniger Täter war.

