Sommerhausfluch schlägt zu: Liebes-Aus zwischen Dana Feist und Gigi Birofio

Das Konzept vom "Sommerhaus" ist denkbar einfach: Einige namenhafte Reality-Paare leben für einige Wochen auf engem Raum zusammen und müssen in Spielen ihr Können beweisen, um nicht aus der Show zu fliegen. Das geht nicht immer gut – der Druck auf die einzelnen Paare ist hoch. Kein Wunder also, dass die Wahrscheinlichkeit einer Trennung kurz nach dem "Sommerhaus" deutlich erhöht ist. Das bekamen jetzt auch Dana Feist und Gigi Birofio zu spüren.

Handgreiflichkeiten in der RTL-Show

Das Paar war als Nachrücker und voller Motivation ins "Sommerhaus" eingezogen. Doch die Freude währte nur kurz: Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan provozierten in der Staffel nämlich kräftig. Damit konnte Gigi Birofio offenbar nicht umgehen. Er griff das Paar vor der Kamera körperlich an und flog mit seiner Freundin Dana deshalb in hohem Bogen aus der Sendung.