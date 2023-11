"Promi Big Brother": Nach Iris Klein - Yvonne Woelke möchte auch in den TV-Container

Bewohner finden Klein-Trennung befremdlich

„Er hat nach Australien gesagt, er wollte aus dem Schatten der Familie heraustreten, er wäre ja immer nur das fünfte Rad am Wagen gewesen. Das ist das, was ich auch verurteile. Hätte er vorher Schluss gemacht oder gesagt, ich will nicht mehr, ok“, erzählt Iris den Anwesenden im Schlafzimmer. Inzwischen wolle sie nur noch die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann. Die Scheidungspapiere seien allerdings noch nicht unterschrieben. „Er will 100.000 Euro für die Scheidung“, so Iris. Peter dagegen vertraute sich Party-Sänger Jürgen Milski an: „Sie ist schon sehr impulsiv, explosiv.“ Die Klein-Situation ist für die übrigen Bewohner befremdlich. „Peinlicher geht es gar nicht mehr“, findet Big Brother-Urgestein Jürgen. Ex-Bachelor Dominik Stuckmann stimmt ihm zu und ist sich gleichzeitig sicher: „Da kommt noch was.“