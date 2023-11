"Sommerhaus der Stars": Das machen die Promis nach der Show

Die erste Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ lief im Sommer 2016 bei RTL und RTL+. Seitdem haben sich Dutzende prominente Paare in der Show dem ultimativen Test ihrer Liebe unterzogen. Nicht jede Beziehung hat die Sendung überstanden, einige Paare sind dagegen bis heute zusammen.

Bei der Ausstrahlung schon getrennt Bei vielen Paaren, die am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen haben, hielt die Beziehung nach Ende der Show nicht mehr lange. Einige trennten sich sogar so kurz nach der Aufzeichnung, dass sie bei der Ausstrahlung schon nicht mehr zusammen waren. So erging es beispielsweise Angelina Pannek und Rocco Stark, die 2016 an der ersten Sommerhaus-Staffel teilnahmen. Pannek, die damals noch Heger hieß, und Stark lösten ihre Beziehung im Juli 2016 auf – nach gerade einmal fünf Monaten. Auch Nico Schwanz und Saskia Atzerodt erlebten die Ausstrahlung der Sommerhaus-Folgen, in denen sie zu sehen waren, nicht gemeinsam. Das Paar war Teil der zweiten Staffel, die RTL im Juni 2017 produzierte. Schwanz und Atzerodt, die ihre Beziehung Anfang 2016 öffentlich gemacht hatten, gewannen die Sendung sogar und gingen mit der Siegprämie von 50.000 Euro nach Hause. Als die Show ab August 2017 ausgestrahlt wurde, waren die beiden jedoch schon kein Paar mehr.

Der Sommerhaus-Fluch Doch nicht nur Paare, die vor dem „Sommerhaus der Stars“ recht kurz zusammen waren, trennten sich nach der Sendung. Auch langjährige Beziehungen gingen nach der Show in die Brüche, weshalb auch gerne vom Sommerhaus-Fluch die Rede ist. So nahmen Martin Semmelrogge und seine Frau Sonja 2017 an der zweiten Staffel der Show statt. Zu dieser Zeit waren sie bereits 21 Jahre verheiratet. Dennoch trennten sie sich kurz nach Ausstrahlung der Sendung. Sonja Semmelrogge starb 2018. Shawne Fielding und Patrick Schöpf, die 2018 an der dritten Sommerhaus-Staffel teilnahmen, führten seit 2014 eine Beziehung. Das Ende kam 2020 und somit nach sechs Jahren und zwei Jahre nach ihrem Auftritt im Sommerhaus.

Glückliche Beziehungen Längst nicht jedes Paar, das ins Sommerhaus zieht, trennt sich im Anschluss. Vielmehr gibt es einige Beispiele für Beziehungen, die die Show gestärkt verlassen. So sind Uwe und Iris Abel so verliebt wie eh und je. Kennengelernt haben sie sich 2011 bei „Bauer sucht Frau“ und sind seitdem ein Paar – woran auch ihre Teilnahme am Sommerhaus 2018 nichts geändert hat. Zudem durften sie sich als Sieger der Staffel über das Preisgeld freuen.

Verstorbene Teilnehmer Neben Sonja Semmelrogge sind drei weitere Teilnehmer am „Sommerhaus der Stars“ nicht mehr am Leben. Jens Büchner, der mit seiner Frau Daniela 2018 in der dritten Staffel der Show zu sehen war, starb im Dezember 2018 mit 49 Jahren an Lungenkrebs. Willi Herren, der mit seiner Frau Jasmin 2019 an der vierten Staffel teilnahm, starb im April 2021 mit 45 Jahren. Jasmin Herren hatte sich wenige Wochen vorher von ihm getrennt. René Weller und seine Frau Rosemarie zogen 2016 in der ersten Staffel ins Sommerhaus. Zu dieser Zeit litt der ehemalige Boxer bereits an einer Mischdemenz. Er verstarb im August 2023 im Alter von 69 Jahren.