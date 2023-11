"Völlig daneben": Knallhartes Urteil bei "Das perfekte Dinner"

Es wurde gegrillt am zweiten Tag der "Das perfekte Dinner"-Woche aus Dortmund. Tim hat sich ins Zeug gelegt, um seine Gäste köstlich zu bewirten. Doch bei einem Teilnehmer kam das Menü nicht gut an, der sich auch nicht scheute, seine Kritik zu äußern.

"Es wird auf jeden Fall ein spannender Abend", freut sich Tim schon auf seine "Das perfekte Dinner"-Gäste. Im Dortmunder Stadtteil Berghofen wohnt der Vertriebsmitarbeiter mit zwei seiner drei Kinder und beschreibt sich als strukturiert in allen Lebenslagen. Mit Struktur bereitet er auch seine Vor- und Hauptspeise auf dem Grill zu: "Grillen ist für mich eine Sache, die mich total begeistert, weil man draußen ist in der Natur."

Kurz darauf serviert Tim eine Pinsa mit Feige und Burrata und eine mit Gorgonzola und scharfer Salami. Marie (33) gefällt die Kombi: "Es war einfach, aber gut." Für Torsten zu einfach: "Die Vorspeise hat das Thema 'perfektes Dinner' verfehlt." Davids (40) Urteil: "Ein bisschen rustikaler, so in die Richtung Soulfood."

Das stimmt Torsten trotzdem nicht milde, als er sein zu durchgegartes Fleisch anschneidet: "Das Fleisch war vom Cut her für ein Filet-Steak völlig daneben." Auch sonst haut ihn der Hauptgang nicht um: "Für die Erwartung, die ich hatte, war die Hauptspeise für mich enttäuschend." Das Menü ist ihm einfach zu simpel: "Ich frage mich, was er die Hälfte des Tages gemacht hat?" Milde Worte findet die Dame in der Runde: "Du hast das so schön gemacht. Es war wirklich schön, dir zuzukucken, du und deine Thermometer da hinten."