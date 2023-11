"Zutiefst geschmacklos": Letzte "The Crown"-Staffel entsetzt Royalisten

Anzeige

Winterwandern

Winterpanorama hoch Drei – Tipps für Wanderungen in der kalten Jahreszeit

Eine schöne Winterwanderung ist in der kalten Jahreszeit eine Wohltat. Die Landschaften entwickeln im Winter neue Reize und eröffnen Ausblicke, die im Sommer so manches Mal verborgen bleiben. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl an Wegen, die ein schönes Winterpanorama bieten: So zum Beispiel die Traumschleife Frau Holle im Hunsrück, die Hiwweltour Eichelberg in Rheinhessen und die Introtour Ebernburg in der Urlaubsregion Nahe.

