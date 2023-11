"Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?": Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jörg Pilawa

Neue Spielshow

„Squid Game“: Alle Infos zur Reality-Netflix-Sendung

Im September 2021 ging bei Netflix eine Serie online, die Zuschauer in aller Welt in Atem hielt. In „Squid Game“ nahmen 456 Menschen an Kinderspielen teil und hatten die Chance, jede Menge Geld zu gewinnen. Wer verlor, musste dafür allerdings mit seinem Leben bezahlen. So weit geht „Squid Game: The Challenge“ selbstverständlich nicht. Aber ansonsten hält sich die neue Spielshow erstaunlich nah an die Vorlage.

