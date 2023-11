"The Suspect – Trügerische Wahrheit": Kritik zur spannenden Thrillerserie mit Aidan Turner

In nur einer Nacht zeigt das Erste die fünf Folgen der spannenden britischen Thrillerserie "The Suspect". Aidan Turner, der als potenzieller Nachfolger für Daniel Craig als James Bond gehandelt wird, glänzt in der Rolle des nicht leicht zu durchschauender Londoner Psychologen. Wie dunkel ist die düstere Seite des Seelenarztes wirklich?

The Suspect – Trügerische Wahrheit (1) Serie • 24.11.2023 • 22:20 Uhr

Es ist seine Unscheinbarkeit, die irritiert: Aidan Turner spielt in der Miniserie "The Suspect – Trügerische Wahrheit", deren fünf Folgen die ARD in einer ungewöhnlichen Blockprogrammierung in nur einer Nacht zeigt, einen erfolgreichen Londoner Psychologen, der zunächst hohe Sympathiewerte erzielt. Doch er spielt nicht immer mit offenen Karten.

Äußerlich wirken Joseph O'Loughlin (Turner) und seine Frau Julianne (Camilla Beeput) wie ein perfektes Paar mit intaktem Familienleben. Doch möglicherweise trügt er Schein. Gegen O'Loughlin werden Beschuldigungen aus seiner Vergangenheit laut. Und plötzlich traut ihm die Polizei sogar einen Mord zu.

Wer ist der sympathische Psychologe wirklich? Dabei lernt man ihn zunächst auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere kennen. Die Presse feiert Joseph O'Loughlin, als er durch Einfühlsamkeit und beherztes Eingreifen, bei dem er sich sogar selbst in Gefahr bringt, einen jungen Krebspatienten (Gabin Kongolo) von dessen Suizid-Vorhaben abbringt. Fortan genießt er das Vertrauen der Polizei, die ihn auch bei einem weiteren Fall hinzuzieht. Es geht um den Tod einer ehemaligen Patientin. Die starb angeblich dadurch, dass sie gezwungen wurde, sich selbst Messerstiche zuzufügen. Dann wird bekannt, dass sie den Seelenarzt, der sie einst betreute, der sexuellen Belästigung bezichtigt hatte.

Aidan Turner glänzt in der Rolle eines ambivalenten Helden, der sich immer tiefer in Halbwahrheiten und Täuschungsversuche verstrickt. Dies gelingt dem 40-jährigen Iren meisterlich. Er gehört bereits zu den Kandidaten, denen man es zutraut, in der Nachfolge von Daniel Craig die "James Bond"-Filmreihe neu zu beleben.

Die zweite Folge von "The Suspect – Trügerische Wahrheit" läuft direkt im Anschluss um 23.10 Uhr.

