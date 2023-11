Sean Penn erinnert sich an letzte Begegnung mit Matthew Perry

Der Schock über die Nachricht vom plötzlichen Tod von Matthew Perry ist immer noch groß. Nun hat Sean Penn in einer Sendung berichtet, wo er dem "Friends"-Star das letzte Mal begegnet ist.

Vor knapp einem Monat wurde Schauspieler Matthew Perry tot in seinem Haus ins Los Angeles aufgefunden. Seitdem äußerten sich viele Stars über den überraschenden Tod des "Friends"-Stars, darunter auch seine Serienkollegen. Einer, der nun ebenfalls über Perry sprach, ist Sean Penn. Der Hollywood-Schauspieler spielte 2001 in zwei Episoden der Kultserie mit. Am Mittwoch war Penn zu Gast bei "Piers Morgan Uncensored" und sprach über das letzte Treffen mit dem Schauspieler.

Jahrelanger Kampf gegen Drogen und Alkohol "Ich kann nicht behaupten, ihn gut gekannt zu haben, aber ich mochte ihn sehr", erklärte der Oscar-Preisträger. Er habe Perry "vor kurzem gesehen, und wir haben beide einen Flug vom Flughafen in Los Angeles genommen, und ich habe ihm ein Kompliment zu dem gemacht, was ich von seinem Buch wusste." In Perrys Buch "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" schrieb der verstorbene Schauspieler über seinen jahrelangen Kampf gegen Drogen und Alkohol. Penn räumte ein, "das Buch nicht gelesen" zu haben, dafür habe er aber "einige" Interviews von Perry zu seiner Biografie gesehen.

"Er schien darüber zu sprechen, hatte sich damit auseinandergesetzt und war dabei sehr intelligent und mutig", erinnerte sich Penn, "und er bot seine Erfahrungen großzügig an, um den Menschen zu helfen". Es sei "tragisch, aber ich kann nicht sagen, dass ich furchtbar überrascht war. Ich weiß nicht, was in dem Bericht des Gerichtsmediziners steht, aber ich weiß, dass seine Organe im Laufe der Jahre stark geschädigt waren".

Laut dem "Mystic River"-Darsteller habe Perry einen bleibenden Eindruck in der Welt hinterlassen "und mit seinem Talent vielen Menschen Freude bereitet". Aus diesem Grund "wünsche ich seiner Familie alles Gute".