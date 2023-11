"Die Bergretter": So lief der dramatische Auftritt von Heidi Klum ab

Ein Supermodel in den Bergen: Heidi Klum wünschte sich eine Rolle in der beliebten Serie "Die Bergretter". In der neuen Folge "Bruderliebe" war die Model-Chefin nun in einer Gastrolle zu sehen. Dabei geriet Heidi Klum in Lebensgefahr.

Heidi Klum als Gaststar bei "Die Bergretter". Das kann ja heiter werden, mochte man meinen, aber es wurde hochdramatisch. Eine konfuse Mitarbeiterin vor einer Modenschau, eine Motorradfahrt auf dem Sozius, Felsbrocken auf der Straße und ab übers Lenkrad. Mit voller Wucht haute es die Heidi in die Schlucht! Aber nicht ganz und nicht bodenlos tief. Den Bergrettern sei Dank. Heidi Klum (50), Supermodel und Super-Mama aller ehemaligen und kommenden GNTM-Kandidatinnen, wurde beim Gastauftritt bei "Die Bergretter" einiges abverlangt.

Heidi Klum als Eventmanagerin Berti Vogts, ehedem deutscher Fußball-Bundestrainer, hatte 1996 in der "Tatort"-Folge "Habgier" einen Gastauftritt, der Kult wurde. Er umfasste circa eine halbe Minute und 51 Wörter, darunter so legendäre Sätze wie "Es riecht nach Gas!" und "Gib dem Kaninchen eine Möhre extra, es hat uns das Leben gerettet." Heidi Klums "special Appearance" dauert länger, bietet ihr mehr Redefluss (es sind 256 Wörter, um genau zu sein) und ist lange nicht so hölzern wie die des einstigen "Bundes-Bertis". Was, von den dramatischen Szenen am Berghang abgesehen, daran liegen mag, dass Klum in ihrer Komfortzone agieren darf: als leicht zickige, aber herzensgütige Model-Mama.

Heidi Klum verkörpert die Eventmanagerin Isabell Klett, die dem Modehaus Ritt zum 75. Jubiläum auf dem Berggipfel eine Modenschau mit Catwalk und Dirndl-Models hinzaubern soll. Sie muss sich da bei der anfangs recht arrogant wirkenden Ansprache an die tapsige Assistentin und die Models gar nicht groß verstellen. Besonders schön und selbstironisch die Schlussworte, die Heidi sprechen darf: "Okay, immer schön lächeln. Schultern nach hinten! Sehr schön, so lieb ich das." Wie beim Lauftraining bei "Germany's next Topmodel".

"Der Bergretter" als Tarzan "Hilfääää!", "Uäääh!", "Aaaah!", "Hol mich hier raus, beeil dich!" Das klingt doch schon ganz anders. Nämlich verzweifelt, ein bisschen authentisches Gegreine und Geschluchze inklusive. Mit gutem Grund: Da hängt Klum-Klett nämlich in einem morschen Fangzaun fest, der seit Jahren am Berg vor sich hinmodert. Da ist sie vom Bike-Sozius über Stock und Stein hineingepurzelt.

Solchen Belastungen wie Klum ist der Bretterverschlag nicht mehr gewachsen – er zerbröselt und Heidi krallt sich mit letzter Kraft ("Ich kann nicht mehr!") an den maroden Sprossen fest. Bis Ober-Bergretter Sebastian Ströbel (als Markus Kofler) wie Tarzan am Rettungsseil aus schwindelnder Höh' heransschwingt und beherzt ("Ich hab dich!") und rettend zugreift.

Bis dahin zeigt Heidi Klum auch mimisch eine gute Leistung. Gucken kann sie, auch angstvoll. Und der Stunt – natürlich ist sie nicht wirklich den Hang runtergekachelt, aber ein paar der rieselnden Felsbröcklein treffen sie sogar am Helm! – scheint ihr richtig Spaß gemacht zu haben. Wer weiß, vielleicht lässt sie sich inspirieren und schickt ihre Models in der 19. GNTM-Staffel auch in den Abgrund.

Drama zwischen Brüdern Das klum'sche Drama spielt sich in den ersten 18 Minuten ab, ganz am Ende taucht sie (mit zwei Schrammen im Gesicht) nochmals auf. Irgendwann wird Retter Kofler auch einen Kuss von Klum-Klett kriegen, allerdings nur über die Ferne. Das Bussi-Dankeschön wird von ihr nämlich zunächst Koflers Retter-Kollege Rudi (Michael Pascher) auf die Backe gedrückt – der möge es dem Kollegen weiterleiten, "dem mit der gelben Jacke".

Kofler kann grad nicht selbst auf dem Gipfel sein, weil er vor lauter anderen Dramen nicht dazu kommt. Der Titel "Bruderliebe" verrät's: Die Gebrüder Xaver (Joscha Kiefer) und Lukas (Aaron Karl) Ritt sind gerade nicht gut aufeinander zu sprechen, weil der eine des anderen Frau schwängerte. Der eine will dem anderen daraufhin ordentlich die Fresse polieren, man rennt im weitläufigen Gebirge erst einmal ein paar Mal aneinander vorbei, bevor der Xaver den Lukas im Gerangel einen Felsvorsprung runterschubst – worauf Retter Kofler schon wieder retten muss.

Heidi Klum als Schauspielerin Allerdings nicht zum letzten Mal. Denn die hochschwangere Theresa (Marie von Reibnitz) meint, auch auf die Familien-Hütte steigen zu müssen, trifft auf dem Weg ihren sie suchenden Mann Xaver, man diskutiert und Theresa stolpert über den nächsten Felsvorsprung, von denen es in der Ramsau ziemlich viele zu geben scheint. Sie stürzt ab und plötzlich schwebt nicht nur sie, sondern auch ihr Kind in höchster Lebensgefahr. Aber die Rettercrew ist schon auf dem Weg. Mit vereinten Kräften bringen Kofler und Katharina Strasser (Luise Bähr) am Berg das Baby gesund zur Welt, und die Mutter überlebt's auch. Puh.

Alle, die insgeheim hoffen, dass Heidi Klum in ihrer Gastrolle so richtig doof rüberkommt, werden enttäuscht. Die Frau ist schließlich kein Neuling. Die hatte in der US-amerikanischen Fernsehserie "Chaos City" schon 1999 eine sieben Folgen umfassende Gastrolle – da war an "Die Bergretter" nach gar nicht zu denken. Und als Markus Kofler 2014 bei der Serie in Staffel sechs einstieg, hatte Klum schon ein halbes Jahr lang einen Emmy (in der Kategorie "Hervorragende Gastgeberin für ein Reality- oder Reality-Wettbewerbsprogramm für 'Project Runway'") daheim in der Vitrine stehen.

In der Folge spielte Heidi Klum ein Frisurenmodel ("Über kurz oder lang"), eine Hockeyspielerin ("Malcolm mittendrin") oder eine sanfte Riesin ("Ella – Verflixt & zauberhaft"), außerdem spielte sie sich bei Kurzauftritten in "Der Teufel trägt Prada", "How I Met Your Mother" und "Desperate Housewives" selbst. Insgesamt listet der Branchendienst "IMdB" 29 Positionen mit Heidi Klum als Darstellerin. Wäre gar nicht übel, wenn noch ein paar dazu kämen.